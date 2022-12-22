Giriş Tarihi: 22.12.2022 13:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
13:16
Pakize Suda'nın cenaze bilgileri belli oldu! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...
Oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda'dan sevenlerini kahreden haber geldi. Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti. Suda'nın ölüm haberini yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya hesabından duyurdu. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Pakize Suda'nın cenaze bilgileri belli oldu.