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Haberler Galeri Pakize Suda'nın cenaze bilgileri belli oldu! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...
Giriş Tarihi: 22.12.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 13:16

Pakize Suda'nın cenaze bilgileri belli oldu! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda'dan sevenlerini kahreden haber geldi. Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti. Suda'nın ölüm haberini yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya hesabından duyurdu. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Pakize Suda'nın cenaze bilgileri belli oldu.

Pakize Suda’nın cenaze bilgileri belli oldu! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan kahreden haber geldi. Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Pakize Suda’nın cenaze bilgileri belli oldu! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Geçtiğimiz perşembe günü beyninde pıhtı atan Pakize Suda, tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Pakize Suda’nın cenaze bilgileri belli oldu! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadeleriyle duyurdu.

Pakize Suda’nın cenaze bilgileri belli oldu! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Pakize Suda'nın cenazesi yarın Menteşe'den Kurşunlu Camiinde kılınacak Cuma namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verilecek.

Pakize Suda’nın cenaze bilgileri belli oldu! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Pakize Suda Kimdir ?
1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Girit kökenlidir. Opera sanatçısı bir ablası vardır. Babası İzmirli Gazeteci Orhan Suda'dır. İzmir Kız Lisesi'ni bitirdi. 1969 yılında 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçilmiştir. Sonra şarkıcılık yapmaya başladı. Bazı filmlerde yan rollerde oynadı. 1978 Dünya Kupası dönemimde "Biz Kadınlar" isimli şarkısı ile popüler olmuştur.

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