Pakize Suda’nın cenaze bilgileri belli oldu! Demans hastalığıyla mücadele ediyordu...

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadeleriyle duyurdu.