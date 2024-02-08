Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadığı zor günleri anlattı! İşte Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde tedavisi devam eden Tanyeli yaşadığı süreçle alakalı merak edilenleri Hürriyet'e anlattı. Kendisi için özel bir gece düzenlenecek olan Tanyeli şu ifadeleri kullandı, " Tanyeli'nin doğum günü konseptimiz. İnşallah dostlarım sayesinde ikinci kez doğacağım belki de. Bu davetsiz misafir 8-9 aydır çok yordu beni. Ama ben yine elimden geldiğince ayağa kalkıyorum. Kolay pes etmiyorum. Sevgili Zara'nın muhteşem orkestrası bir program yapıyor. Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Fatih Ürek gibi birçok dostum da konuk sanatçı olarak çıkacak. Ben de sahnede onlarla birlikte doğum günümün pastasını keseceğim."