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Haberler Galeri Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadığı zor günleri anlattı! İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 14:05

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadığı zor günleri anlattı! İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu!

Ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrenmiş ve tedavi sürecini hemen başlattı. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları oldu. Küba'ya tedavi için giden Tanyeli, ülkeye geri döndü ve ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Tanyeli için yakın dostları özel bir gece düzenleme kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Tanyeli şimdi ise kendisi için yapılan bu gece ve sağlık durumunun nasıl ilerlediği hakkında konuştu

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadığı zor günleri anlattı! İşte Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde tedavisi devam eden Tanyeli yaşadığı süreçle alakalı merak edilenleri Hürriyet'e anlattı. Kendisi için özel bir gece düzenlenecek olan Tanyeli şu ifadeleri kullandı, " Tanyeli'nin doğum günü konseptimiz. İnşallah dostlarım sayesinde ikinci kez doğacağım belki de. Bu davetsiz misafir 8-9 aydır çok yordu beni. Ama ben yine elimden geldiğince ayağa kalkıyorum. Kolay pes etmiyorum. Sevgili Zara'nın muhteşem orkestrası bir program yapıyor. Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Fatih Ürek gibi birçok dostum da konuk sanatçı olarak çıkacak. Ben de sahnede onlarla birlikte doğum günümün pastasını keseceğim."

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadığı zor günleri anlattı! İşte Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Hastalık süreciyle alakalı konuşan Tanyeli bu süreçte en çok şaşırdığı durumları şu şekilde ifade etti, "Herkesin kendisine göre sıkıntısı, maddi mücadelesi var. Ama öyle bir bütünlük oldu ki...

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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadığı zor günleri anlattı! İşte Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Mesela Sibel Can başından beri arıyor. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Muazzez Ersoy, Demet Akalın, şu anda aklıma gelmeyen bir sürü dostum... Hiç kimsenin bir mecburiyeti yok. 35 yıldır sektördeyim, hiç kimseyi bu kadar bir görmemiştim.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadığı zor günleri anlattı! İşte Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Kenan Doğulu ile yıllardır görüşmüyorum. Sağ olsun o ve ailesi de ellerini uzattılar. Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Haluk Şentürk beni Küba'ya yolladı. Bu davetsiz misafire çok hazırlıksız yakalandım. Nasıl başa çıkarım diye düşünürken kimi dostum maddi, kimisi manevi olarak yanımda oldu. Her seferinde düşündükçe duygulanıyorum. Ben unutsam onlar unutmuyor."

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadığı zor günleri anlattı! İşte Tanyeli’nin son sağlık durumu!

Tedavisi hakkında konuşan Tanyeli sözlerine şu şekilde devam etti, "Ben tedaviye kemoterapiyle başladım. Şu anda 3'üncü evrede. Ameliyat olma şansım vardı. Fakat damarlara tutunduğu için yapamadılar.

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