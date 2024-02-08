Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
14:05
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yaşadığı zor günleri anlattı! İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu!
Ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrenmiş ve tedavi sürecini hemen başlattı. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları oldu. Küba'ya tedavi için giden Tanyeli, ülkeye geri döndü ve ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Tanyeli için yakın dostları özel bir gece düzenleme kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Tanyeli şimdi ise kendisi için yapılan bu gece ve sağlık durumunun nasıl ilerlediği hakkında konuştu