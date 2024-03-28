Giriş Tarihi: 28.03.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
07:09
Paris Hilton ‘Çocuklarım sosyal medya bağımlısı olmasın’
Paris Hilton, katıldığı panelde konuştu. İki çocuk annesi Hilton, "Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmaz" diyerek ekledi: "Çocuklarımın sürekli telefonlarının başında olmadıkları, sosyal medyanın dışında bir dünyada yaşamalarını isterim. Ben bunun çocuklardan çok şey götürdüğünü düşünüyorum. Çocuklar artık dışarı çıkıp oyun oynamıyor çünkü herkes telefonlarıyla çok meşgul.