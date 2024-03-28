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Haberler Galeri Paris Hilton ‘Çocuklarım sosyal medya bağımlısı olmasın’
Giriş Tarihi: 28.03.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 07:09

Paris Hilton ‘Çocuklarım sosyal medya bağımlısı olmasın’

Paris Hilton, katıldığı panelde konuştu. İki çocuk annesi Hilton, "Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmaz" diyerek ekledi: "Çocuklarımın sürekli telefonlarının başında olmadıkları, sosyal medyanın dışında bir dünyada yaşamalarını isterim. Ben bunun çocuklardan çok şey götürdüğünü düşünüyorum. Çocuklar artık dışarı çıkıp oyun oynamıyor çünkü herkes telefonlarıyla çok meşgul.

Paris Hilton ‘Çocuklarım sosyal medya bağımlısı olmasın’

İki çocuk annesi olan Paris Hilton, katıldığı bir panelde sosyal medya bağımlılığı hakkında konuştu.

Paris Hilton ‘Çocuklarım sosyal medya bağımlısı olmasın’

Ocak 2023'te oğlu Phoenix'i ve 10 ay sonra kızı London'ı kucağına alan Hilton, sosyal medyayı çok kullanıyor, çocuklarının videolarını paylaşıyor.

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Paris Hilton ‘Çocuklarım sosyal medya bağımlısı olmasın’

Panelde "Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmaz" diyen ünlü yıldız şöyle konuştu:

Paris Hilton ‘Çocuklarım sosyal medya bağımlısı olmasın’

"Çocuklarımın, sosyal medyanın dışında bir dünyada yaşamalarını isterim.

Paris Hilton ‘Çocuklarım sosyal medya bağımlısı olmasın’

Bu bağımlılık onlardan çok şey götürüyor. Çocuklar artık dışarı çıkıp oyun oynamıyor çünkü herkes telefonlarıyla çok meşgul."

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