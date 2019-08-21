Paul Walker’ın kızı Meadow Walker’dan duygu dolu paylaşım

Dünyaca ünlü aktör Paul Walker geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. 40 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı aktör Paul Walker'ın kızı Meadow Walker sosyal medya hesabı üzerinden babasıyla ilgili duygu dolu paylaşım yaptı. Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Dünyaca ünlü yıldız Paul Walker'ın kızı Meadow Walker gün geçtikçe güzelliğiyle çevresindekileri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Zamanında röportajlarında sık sık kızından bahseden Walker, onun büyüyüp güzel bir genç kadın olduğunu maalesef göremedi. Paul Walker 2013'te hayatını kaybettiğinde Meadow 15 yaşındaydı küçük bir çocuktu.