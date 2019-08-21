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  • Paul Walker’ın kızı Meadow Walker’dan duygu dolu paylaşım

’ın kızı ’dan duygu dolu paylaşım

Dünyaca ünlü aktör geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. 40 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı aktör Paul Walker'ın kızı hesabı üzerinden babasıyla ilgili duygu dolu paylaşım yaptı. hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Dünyaca ünlü yıldız Paul Walker'ın kızı Meadow Walker gün geçtikçe güzelliğiyle çevresindekileri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Zamanında röportajlarında sık sık kızından bahseden Walker, onun büyüyüp güzel bir genç kadın olduğunu maalesef göremedi. Paul Walker 2013'te hayatını kaybettiğinde Meadow 15 yaşındaydı küçük bir çocuktu.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 10:22
Paul Walker’ın kızı Meadow Walker’dan duygu dolu paylaşım

şimdi 20 yaşında, hayat dolu bir genç ve çocukluğunun tüm güzelliğini hala taşıyor. Çok az paylaşım yapan , sosyal medyada yine de ilgiyle takip ediliyor. Genç kadının instagram'da 1.6 milyon takipçisi var.

Paul Walker’ın kızı Meadow Walker’dan duygu dolu paylaşım

son olarak geçtiğimiz günlerde, babasının bir domuzla havuzda olduğu ve gülümsediği fotoğrafını paylaştı.

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Paul Walker’ın kızı Meadow Walker’dan duygu dolu paylaşım

, fotoğrafı "Thinking of you xx," (seni düşünürken xx) cümlesiyle paylaşarak duygu dolu anlar yaşanmasına yol açtı.

Paul Walker’ın kızı Meadow Walker’dan duygu dolu paylaşım

Paylaşımın altına, ünlü yıldız 'ın Hızlı ve Öfkeli filminden oyuncu arkadaşları da yorumda bulundular.

Paul Walker’ın kızı Meadow Walker’dan duygu dolu paylaşım

Filmde eşini canlandıran arkadaşı Jordana Brewster, "I love this picture" (bu fotoğrafı sevdim) diyerek duygularını dile getirdi. de karşılıksız bırakmayarak, "me too! & I love you." ben de! Seni seviyorum" yorumunda bulundu.

Paul Walker’ın kızı Meadow Walker’dan duygu dolu paylaşım

Ölümünün üzerinden yaklaşık 6 yıl geçen , kızını da vicdan sahibi bir birey olarak büyütmüş.

Paul Walker’ın kızı Meadow Walker’dan duygu dolu paylaşım

, babası adına Vakfı'nı açtı, görevleri kısaca 'iyilik yapmak'.

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