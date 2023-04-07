Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:37

Paylaşımlar ardı ardına geldi! Sinem Kobal'dan Sicilya tatilinden havalı pozlar! Fit haline yorum yağdı: Gittikçe daha çok gençleşiyorsun

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Bir kız çocukları daha olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla ismini koymuştu. İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. 35 yaşındaki Sinem Kobal son halini paylaştı. Sinem Kobal'dan Sicilya tatilinden havalı pozlar geldi. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Sinem Kobal'a yorum yağdı. Takipçilerinden 'Gittikçe daha çok gençleşiyorsun' , 'İkinci çocuktan sonra bu kadar fit kalabilmen', 'Gerçekten bu kadar güzel olmaya hakkınız var mı?' gibi yorumlar geldi.