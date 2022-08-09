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Haberler Galeri Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı! "Yok böyle tatlı aile"
Giriş Tarihi: 09.08.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 08:19

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı! "Yok böyle tatlı aile"

2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Mutlu evlilikleri ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü çift Anıl Altan ile Pelin Akil son olarak yat tatilinden paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldular. İkiz kızları Alin ve Lina ile eğlenceli bir yat tatili geçiren Pelin Akil ile Anıl Altan'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina'nın sevimli halleri kalpleri ısıttı. İşte Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin ikizleri ile tatil pozları...

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı! Yok böyle tatlı aile

Altı yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı! Yok böyle tatlı aile

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, geçtiğimiz aylarda eşinin paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekmişti.

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Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı! Yok böyle tatlı aile

FOTOĞRAF KRİZİ

Anıl Altan, bornozlu pozlarını ''Ayna ayna söyle bana'' notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı! Yok böyle tatlı aile

Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmamıştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı! Yok böyle tatlı aile

Pelin Akil, paylaşıma, ''Neden bornozla?'' yorumunu yaptı. Anıl Altan da eşine ''Çünkü o an üstümde o vardı'' yanıtını vermişti.

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