Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:43
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
11:43
"Yok böyle tatlı aile" Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı!
2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Mutlu evlilikleri ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü çift Anıl Altan ile Pelin Akil son olarak yat tatilinden paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldular. İkiz kızları Alin ve Lina ile eğlenceli bir yat tatili geçiren Pelin Akil ile Anıl Altan'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina'nın sevimli halleri kalpleri ısıttı. İşte Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin ikizleri ile tatil pozları...