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Haberler Galeri "Yok böyle tatlı aile" Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:43

"Yok böyle tatlı aile" Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı!

2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Mutlu evlilikleri ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü çift Anıl Altan ile Pelin Akil son olarak yat tatilinden paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldular. İkiz kızları Alin ve Lina ile eğlenceli bir yat tatili geçiren Pelin Akil ile Anıl Altan'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina'nın sevimli halleri kalpleri ısıttı. İşte Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin ikizleri ile tatil pozları...

Yok böyle tatlı aile Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı!

Altı yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Yok böyle tatlı aile Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı!

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, geçtiğimiz aylarda eşinin paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekmişti.

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Yok böyle tatlı aile Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı!

FOTOĞRAF KRİZİ

Anıl Altan, bornozlu pozlarını ''Ayna ayna söyle bana'' notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Yok böyle tatlı aile Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı!

Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmamıştı.

Yok böyle tatlı aile Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina ile tatil paylaşımları kalpleri ısıttı!

Pelin Akil, paylaşıma, ''Neden bornozla?'' yorumunu yaptı. Anıl Altan da eşine ''Çünkü o an üstümde o vardı'' yanıtını vermişti.

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