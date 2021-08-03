Pelin Akil’in eşi Anıl Altan’dan gelen babalık itirafı… ‘Kontrol delisi olduk’

Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren Anıl Altan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Altan, baba olmanın zorluklarını anlattı. Pelin Akil ile Anıl Altan 2016'da evlenmiş, 2 yıl önce de ikiz kızları Lina ve Alin dünyaya gelmişti. Anıl Altan'ın babalık itirafı magazin gündemine damga vurdu. Yakışıklı oyuncu Anıl Altan 'Ailemizin 'Anne baba olunca anlarsınız' lafı çok anlam kazandı. Kontrol delisi olduk' sözleriyle dikkatleri üzerine çekti…