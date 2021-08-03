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Haberler Galeri Pelin Akil’in eşi Anıl Altan’dan gelen babalık itirafı… ‘Kontrol delisi olduk’
Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 11:43

Pelin Akil’in eşi Anıl Altan’dan gelen babalık itirafı… ‘Kontrol delisi olduk’

Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren Anıl Altan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Altan, baba olmanın zorluklarını anlattı. Pelin Akil ile Anıl Altan 2016'da evlenmiş, 2 yıl önce de ikiz kızları Lina ve Alin dünyaya gelmişti. Anıl Altan'ın babalık itirafı magazin gündemine damga vurdu. Yakışıklı oyuncu Anıl Altan 'Ailemizin 'Anne baba olunca anlarsınız' lafı çok anlam kazandı. Kontrol delisi olduk' sözleriyle dikkatleri üzerine çekti…

Pelin Akil’in eşi Anıl Altan’dan gelen babalık itirafı… ‘Kontrol delisi olduk’

Pelin Akil ile Anıl Altan 2016'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2 yıl önce de ikiz kızları olmuştu. Anıl Altan, baba olmanın zorluklarını anlattı.

Pelin Akil’in eşi Anıl Altan’dan gelen babalık itirafı… ‘Kontrol delisi olduk’

Posta'nın haberine göre; Pelin Akil ile Anıl Altan 2016'da evlenmiş, 2 yıl önce de ikiz kızları Lina ve Alin dünyaya gelmişti.

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Pelin Akil’in eşi Anıl Altan’dan gelen babalık itirafı… ‘Kontrol delisi olduk’

Baba olmanın zorluklarını anlatan Anıl Altan, şöyle konuştu:

Pelin Akil’in eşi Anıl Altan’dan gelen babalık itirafı… ‘Kontrol delisi olduk’

Artık yatmadan ocağı, camları, kapıyı, merdivendeki kapıları dört kez kontrol ediyorum.

Pelin Akil’in eşi Anıl Altan’dan gelen babalık itirafı… ‘Kontrol delisi olduk’

Ailemizin 'Anne baba olunca anlarsınız' lafı çok anlam kazandı. Kontrol delisi olduk.

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