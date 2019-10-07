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estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok!

Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Pelin Karahan, geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. hesabından fotoğraf paylaşarak 35. yaşını kutlayan Pelin Karahan, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise tanınmakta zorlandı. İmajını değiştirerek ve geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Pelin Karahan paylaştığı fotoğrafa, "35 yaş mutluluğu" ifadelerini kullandı. Pelin Karahan'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Pelin Hanım tanımakta zorlandım sizi ama fena olmamış yeni imajınız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 17:04
Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok!

Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Pelin Karahan, geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. hesabından fotoğraf paylaşarak 35. yaşını kutlayan Pelin Karahan, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise tanınmakta zorlandı. İmajını değiştirerek ve geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Pelin Karahan paylaştığı fotoğrafa, "35 yaş mutluluğu" ifadelerini kullandı. Pelin Karahan'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Pelin Hanım tanımakta zorlandım sizi ama fena olmamış yeni imajınız" ifadelerini kullandı.

Karşınızda ünlü isimlerin estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları şaşırtıcı değişimler!

Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok!

ZARA

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Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok!

ZARA

Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok!

ZARA

Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok!

ZARA

Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok!

EBRU YAŞAR

Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok!

EBRU YAŞAR

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