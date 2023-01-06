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Haberler Galeri Pelin Karahan güzel annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Pelin Karahan boncuk gözlerini annesinden almış!
Giriş Tarihi: 06.01.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 15:53

Pelin Karahan güzel annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Pelin Karahan boncuk gözlerini annesinden almış!

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden "Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan şimdilerde kariyerinde kendini ispatlamış ve aynı zamanda iki çocuk annesi, başarılı bir kadın. Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan son olarak annesinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Pelin Karahan'ın annesi için özel olarak hazırlattığı pasta dikkat çekerken anne-kızın keyfine diyecek yoktu. Pelin Karahan'ın annesi Nural Koçyiğit güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte gözlerinin kimden miras olduğu ortaya çıkan Pelin Karahan'ın güzel annesi...

Pelin Karahan güzel annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Pelin Karahan boncuk gözlerini annesinden almış!

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden.

Pelin Karahan güzel annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Pelin Karahan boncuk gözlerini annesinden almış!

Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.

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Pelin Karahan güzel annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Pelin Karahan boncuk gözlerini annesinden almış!

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden "Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan şimdilerde kariyerinde kendini ispatlamış ve aynı zamanda iki çocuk annesi, başarılı bir kadın.

Pelin Karahan güzel annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Pelin Karahan boncuk gözlerini annesinden almış!

Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin KarahanInstagram'da 4.8 milyon kişi takip ediyor.

Pelin Karahan güzel annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Pelin Karahan boncuk gözlerini annesinden almış!

Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Pelin Karan son olarak annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününü kutladığı kareler ile ilgi odağı oldu.

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