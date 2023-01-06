Giriş Tarihi: 06.01.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 15:53

Pelin Karahan güzel annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Pelin Karahan boncuk gözlerini annesinden almış!

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden "Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan şimdilerde kariyerinde kendini ispatlamış ve aynı zamanda iki çocuk annesi, başarılı bir kadın. Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan son olarak annesinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Pelin Karahan'ın annesi için özel olarak hazırlattığı pasta dikkat çekerken anne-kızın keyfine diyecek yoktu. Pelin Karahan'ın annesi Nural Koçyiğit güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte gözlerinin kimden miras olduğu ortaya çıkan Pelin Karahan'ın güzel annesi...