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Haberler Galeri Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay moral tatiline çıktı! Finlandiya'da rüya gibi günler!
Giriş Tarihi: 13.04.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 13:41

Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay moral tatiline çıktı! Finlandiya'da rüya gibi günler!

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan'ı Instagram'da 4.5 milyon kişi takip ediyor. Pelin Karahan ile iş insanı eşi Bedri Güntay, kötü günleri unutmak, stres atıp moral bulmak için tatile çıktı. Ünlü çiftin rotası Finlandiya'nın Lapland bölgesi oldu.

Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay moral tatiline çıktı! Finlandiya’da rüya gibi günler!

Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi ve oğullarının babası Bedri Güntay, iki hafta önce ikinci kez ameliyat olmuştu. Güntay'ın sağlığına kavuşup taburcu edilmesinin ardından çift, yurt dışı tatiline çıktı.

Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay moral tatiline çıktı! Finlandiya’da rüya gibi günler!

Pelin Karahan ile iş insanı eşi Bedri Güntay, kötü günleri unutmak, stres atıp moral bulmak için tatile çıktı. Ünlü çiftin rotası Finlandiya'nın Lapland bölgesi oldu.

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Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay moral tatiline çıktı! Finlandiya’da rüya gibi günler!

"RÜYA GİBİYDİ"

Karahan, "Burada hava eksi 20 derece. Ona göre giyiniyoruz tabii. En büyük hayallerimden biri Kuzey Işıkları'nı görmekti. Bedri organize etti.

Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay moral tatiline çıktı! Finlandiya’da rüya gibi günler!

Çok şükür nasip oldu, gördük. Rüya gibiydi. Asla unutamayacağımız anlara şahitlik ettik. Onca yol gelmemize değdi" dedi.

Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay moral tatiline çıktı! Finlandiya’da rüya gibi günler!
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