Giriş Tarihi: 13.04.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 13:41

Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay moral tatiline çıktı! Finlandiya'da rüya gibi günler!

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan'ı Instagram'da 4.5 milyon kişi takip ediyor. Pelin Karahan ile iş insanı eşi Bedri Güntay, kötü günleri unutmak, stres atıp moral bulmak için tatile çıktı. Ünlü çiftin rotası Finlandiya'nın Lapland bölgesi oldu.