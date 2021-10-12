Pelin Karahan yeni imajının yanında karın kaslarını da sergiledi! Pelin Karahan’ın fit hali övgüler topladı!

Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak ekranlarda boy göstere oyuncu Pelin Karahan şu sıralar geçirdiği büyük değişim ile de adından söz ettiriyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Pelin Karahan son dönemde sıkça imaj yeniledi. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan Pelin Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine büyük ilgi gördü. Pelin Karahan yazın başlarında saç rengini değiştşrmişti, değişimi övgüler toplayan Pelin Karahan'ın son paylaşımı yine kuaförden oldu. Saçlarında ufak değişiklik yapan Pelin Karahan'ın pozlarında asıl dikkat çeken karın kasları oldu. Sporu hayatının merkezine oturtmayı başara bilen güzel oyuncu Pelin Karahan fit hali ile övgüleri topladı.İşte Pelin Karahan'ın son hali...