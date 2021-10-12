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Haberler Galeri Pelin Karahan yeni imajının yanında karın kaslarını da sergiledi! Pelin Karahan'ın fit hali övgüler topladı!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 07:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 07:36

Pelin Karahan yeni imajının yanında karın kaslarını da sergiledi! Pelin Karahan'ın fit hali övgüler topladı!

Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak ekranlarda boy göstere oyuncu Pelin Karahan şu sıralar geçirdiği büyük değişim ile de adından söz ettiriyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Pelin Karahan son dönemde sıkça imaj yeniledi. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan Pelin Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine büyük ilgi gördü. Pelin Karahan yazın başlarında saç rengini değiştşrmişti, değişimi övgüler toplayan Pelin Karahan'ın son paylaşımı yine kuaförden oldu. Saçlarında ufak değişiklik yapan Pelin Karahan'ın pozlarında asıl dikkat çeken karın kasları oldu. Sporu hayatının merkezine oturtmayı başara bilen güzel oyuncu Pelin Karahan fit hali ile övgüleri topladı.İşte Pelin Karahan'ın son hali...

Pelin Karahan yeni imajının yanında karın kaslarını da sergiledi! Pelin Karahan’ın fit hali övgüler topladı!

Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak ekranlarda boy göstere oyuncu Pelin Karahan şu sıralar geçirdiği büyük değişim ile de adından söz ettiriyor.

Pelin Karahan yeni imajının yanında karın kaslarını da sergiledi! Pelin Karahan’ın fit hali övgüler topladı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Pelin Karahan son dönemde sıkça imaj yeniledi.

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Pelin Karahan yeni imajının yanında karın kaslarını da sergiledi! Pelin Karahan’ın fit hali övgüler topladı!

Geçtiğimiz haftalarda 38. yaşını kutlayan Pelin Karahan doğum günü pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Pelin Karahan yeni imajının yanında karın kaslarını da sergiledi! Pelin Karahan’ın fit hali övgüler topladı!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Karahan, doğum gününde eşinin sürpriziyle çok heyecanlandığını söyledi.

Pelin Karahan yeni imajının yanında karın kaslarını da sergiledi! Pelin Karahan’ın fit hali övgüler topladı!

Karahan, hediyenin ne olduğuyla ilgili sorulara, "İnanın beklemediğim ve beni çok mutlu eden bir sürpriz oldu. Hediyeler ve sürprizler öyle anlatılmaz" diye yanıt verdi. Eşinin çok romantik olduğunu da söyleyen oyuncu, "Bana her defasında 'Daha fazla ne olabilir ki' dedirtiyor ve bir sonrasında hep daha fazlasını yapıyor" dedi

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