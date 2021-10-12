Pelin Karahan yeni imajının yanında karın kaslarını da sergiledi! Pelin Karahan’ın fit hali övgüler topladı!

Karahan, hediyenin ne olduğuyla ilgili sorulara, "İnanın beklemediğim ve beni çok mutlu eden bir sürpriz oldu. Hediyeler ve sürprizler öyle anlatılmaz" diye yanıt verdi. Eşinin çok romantik olduğunu da söyleyen oyuncu, "Bana her defasında 'Daha fazla ne olabilir ki' dedirtiyor ve bir sonrasında hep daha fazlasını yapıyor" dedi

