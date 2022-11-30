Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 09:32

Pelin Karahan'ın estetik çıkışı çok konuşulmuştu! İmaj yenileyen Pelin Karahan'ın son haline yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşuluyor. 2014 yılında hayatını Bedri Güntay ile birleştiren ve bu mutlu evliliğinden iki de oğlu olan Pelin Karahan, son olarak estetik açıklamasıyla dikkat çekmişti. Verdiği kilolar sonrası iddialı pozları ilgi odağı olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, fit görüntüsü ile övgüleri topluyor. Geçtiğimiz günlerde estetik itirafında bulunan Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili de ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Pelin Karahan son olarak yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı. Saç rengini değiştiren Pelin Karahan'ın yeni imajı dikkat çekerken oyuncuya yorum yağdı. İşte Pelin Karahan'ın son hali...