Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:09
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
11:22
İğne ipliğe döndü! Pelin Öztekin taytlı pozuyla dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam bir afet olmuştu!
Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin adeta günden güne eriyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali dudak uçuklattı. Değişimi ile övgüleri toplayan Pelin Öztekin, son olarak taytıyla poz verdi. İşte fit halini gözler önüne seren Pelin Öztekin'in son hali...