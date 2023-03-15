İğne ipliğe döndü! Pelin Öztekin taytlı pozuyla dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam bir afet olmuştu!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Pelin Öztekin, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.