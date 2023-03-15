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Haberler Galeri İğne ipliğe döndü! Pelin Öztekin taytlı pozuyla dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam bir afet olmuştu!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:22

İğne ipliğe döndü! Pelin Öztekin taytlı pozuyla dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam bir afet olmuştu!

Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin adeta günden güne eriyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali dudak uçuklattı. Değişimi ile övgüleri toplayan Pelin Öztekin, son olarak taytıyla poz verdi. İşte fit halini gözler önüne seren Pelin Öztekin'in son hali...

İğne ipliğe döndü! Pelin Öztekin taytlı pozuyla dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam bir afet olmuştu!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Pelin Öztekin, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

İğne ipliğe döndü! Pelin Öztekin taytlı pozuyla dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam bir afet olmuştu!

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

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İğne ipliğe döndü! Pelin Öztekin taytlı pozuyla dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam bir afet olmuştu!

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

İğne ipliğe döndü! Pelin Öztekin taytlı pozuyla dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam bir afet olmuştu!

İnanılmaz değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak spor paylaşımıyla adından söz ettirdi.

İğne ipliğe döndü! Pelin Öztekin taytlı pozuyla dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam bir afet olmuştu!

İŞTE PELİN ÖZTEKİN'İN SON PAYLAŞIMI...

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