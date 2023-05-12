Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! 93 kilo verip tam afet olmuştu!

Giriş Tarihi: 12.05.2023 08:11
Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
08:22
Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin incelmeye devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin son olarak Mauro Icardi sorusuna yanıt verdi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Öztekin'in Mauro Icardi yorumu olay oldu!