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Haberler Galeri Pelin Öztekin'den olay Mauro Icardi yorumu! 93 kilo verip tam afet olmuştu!
Giriş Tarihi: 12.05.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 08:22

Pelin Öztekin'den olay Mauro Icardi yorumu! 93 kilo verip tam afet olmuştu!

Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin incelmeye devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin son olarak Mauro Icardi sorusuna yanıt verdi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Öztekin'in Mauro Icardi yorumu olay oldu!

Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! 93 kilo verip tam afet olmuştu!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! 93 kilo verip tam afet olmuştu!

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

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Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! 93 kilo verip tam afet olmuştu!

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! 93 kilo verip tam afet olmuştu!

Özlem Posbaşoğlu'nun gözetiminde 13 kilo daha vererek 30 cm daha incelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor.

Pelin Öztekin’den olay Mauro Icardi yorumu! 93 kilo verip tam afet olmuştu!

Öztekin, Dubai'de eğlenceli bir partiye katıldı.

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