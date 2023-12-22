Pembe çıldırtacak büyük şok! Kızılcık Şerbet’inde Alev ve Abdullah’ın yeni dönemi başlıyor | Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı

Kızılcık Şerbeti geçen hafta yayımlanan 43. Bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitledi. İlişkilerini herkese açıklayan Alev ve Abdullah için yeni bir dönem başladı. Dizinin ses getiren yeni çifti Pembe'yi çıldırtıp hayata küstürdü. Ünal ve Arslan ailelerinde büyük kriz yaşanırken Alev ve Abdullah aşklarının arkasında durup doludizgin yaşamaya devam ediyorlar. Bu ilişki sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Pembe'yi çıldırtacak büyük şok geldi: Kızılcık Şerbet'inde Alev ve Abdullah'ın yeni dönemi başlıyor. Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı