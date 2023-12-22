Pembe çıldırtacak büyük şok! Kızılcık Şerbet’inde Alev ve Abdullah’ın yeni dönemi başlıyor | Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı

Alev'in Hamileliği Bomba Gibi Düştü!

Sosyal medyada yayılanlar ve Birsen Altuntaş2ın verdiği bilgiye göre ilerleyen bölümlerde Abdullah ve Alev arasında daha çok yakınlaşma göreceğiz. Altuntaş2ın bu sahnenin detaylarını izleyicilerle paylaşması "Alev Hamile mi?" sorularını akla getirdi.

Bu konu sosyal medyada dizinin takipçileri arasında çok tartışılmaya başladı. İlerleyen bölümlerde Alev ve Abdullah'ın ilişkilerinin ileri boyuta taşındığını görebiliriz.