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Giriş Tarihi: 22.12.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 16:39

Pembe çıldırtacak büyük şok! Kızılcık Şerbet’inde Alev ve Abdullah’ın yeni dönemi başlıyor | Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı

Kızılcık Şerbeti geçen hafta yayımlanan 43. Bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitledi. İlişkilerini herkese açıklayan Alev ve Abdullah için yeni bir dönem başladı. Dizinin ses getiren yeni çifti Pembe'yi çıldırtıp hayata küstürdü. Ünal ve Arslan ailelerinde büyük kriz yaşanırken Alev ve Abdullah aşklarının arkasında durup doludizgin yaşamaya devam ediyorlar. Bu ilişki sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Pembe'yi çıldırtacak büyük şok geldi: Kızılcık Şerbet'inde Alev ve Abdullah'ın yeni dönemi başlıyor. Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı

Pembe çıldırtacak büyük şok! Kızılcık Şerbet’inde Alev ve Abdullah’ın yeni dönemi başlıyor | Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı

Show TV ekranlarında cuma akşamları seyircisi ile buluşan Kızılcık Şerbeti bu akşam 44.bölümüyle ekranlara gelecek. İki farklı ailenin arasında kalan bir aşk hikâyesinin anlatıldığı dizinin başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden senaryolaştırılan dizinin dün yayımlanan bölümünde Alev ve Abdullah'ın aşkı geceye damgasını vurdu.

Pembe çıldırtacak büyük şok! Kızılcık Şerbet’inde Alev ve Abdullah’ın yeni dönemi başlıyor | Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı

Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm Özeti

Dün akşam bölümde Abdullah Pembe'ye "Boşanmak istiyorum, Alev Hanım'ı seviyorum!" sözleri ile damga vurdu. Alev ve Abdullah'ın bir gece ortadan kaybolması ve sonrasında ilişkilerini ilan etmeleriyle iki ailede büyük bir dönüşüm yaşanmaya başladı. Bu durumdan en çok etkilenen Pembe, ilk şoku atlattıktan sonra çocuklarını da yanına alıp karşı atağa geçti ve ilk atağı Doğa'ya yaptı. İki aile de Abdullah ve Alev'e düşman oldular. Diğer taraftan Abdullah ve Alev arkalarında bıraktıkları enkaza bakmadan aşklarını tutukları otel odasında yaşamaya devam etmektedir.

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Pembe çıldırtacak büyük şok! Kızılcık Şerbet’inde Alev ve Abdullah’ın yeni dönemi başlıyor | Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı

Abdullah ve Pembe Boşanıyor

Geçtiğimiz hafta yayımlanan bölümde Abdullah boşanmak istediğinde Pembe bunu kesin bir dille reddetti. Boşanmayacağını Alev ve Abdullah'ı asla özgür bırakmayacağını belirtmiştim. Bu akşam ki bölümün fragmanında da sular durulmuyor

Pembe çıldırtacak büyük şok! Kızılcık Şerbet’inde Alev ve Abdullah’ın yeni dönemi başlıyor | Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı

Pembe'yi Çıldırtacak Büyük Şok

44.Bölüm fragmanında Abdullah çocuklarının karşında hesap verirken onun yanında durmak için Alev'in geldiğini görüyoruz. Alev'in utanmadan evine gelmesine Pembe çıldıracak. Fragmanda Alev'in Pembe'ye bu ilişkiyi çocuklarında biliyordu dediğini görüyoruz. Bu haber karşısında Ünal ailesinin bütün bireyleri arasında çatırdamalar başlıyor.

Pembe çıldırtacak büyük şok! Kızılcık Şerbet’inde Alev ve Abdullah’ın yeni dönemi başlıyor | Alev hamile söylentileri sosyal medyayı salladı

Alev'in Hamileliği Bomba Gibi Düştü!

Sosyal medyada yayılanlar ve Birsen Altuntaş2ın verdiği bilgiye göre ilerleyen bölümlerde Abdullah ve Alev arasında daha çok yakınlaşma göreceğiz. Altuntaş2ın bu sahnenin detaylarını izleyicilerle paylaşması "Alev Hamile mi?" sorularını akla getirdi.

Bu konu sosyal medyada dizinin takipçileri arasında çok tartışılmaya başladı. İlerleyen bölümlerde Alev ve Abdullah'ın ilişkilerinin ileri boyuta taşındığını görebiliriz.

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