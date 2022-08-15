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Haberler Galeri Petek Dinçöz 5 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la yarın evleniyor!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 20:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 20:25

Petek Dinçöz 5 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la yarın evleniyor!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlendi. Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu'nun bu evliliğinden bir de Aslan adında oğulları var. Ünlü şarkıcı eşinden 5 ay önce boşanma kararı aldı ve Miami'ye yerleşti. Evliliğini tek celsede bitiren ve Miami'ye yerleşen ünlü şarkıcı, yeni bir aşka yelken açtı. Dinçöz işletmeci Nida Büyükbayraktar ile geçtiğimiz gün nişanlandı. Ünlü çiftin ne zaman evleneceği ise belli oldu. İşte Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar'ın düğününden ayrıntılar!

Petek Dinçöz 5 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la yarın evleniyor!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 2008-2010 yılları arasında Can Tanrıyar ile ilk evliliğini yaptı. Ancak çift olaylı bir şekilde boşandı ve Dinçöz ikinci evliliğini 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile gerçekleştirdi.

Petek Dinçöz 5 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la yarın evleniyor!

Serkan Kodaloğlu ile evliliğinden bir de Aslan adında oğlu olan Dinçöz, 5 ay önce boşandı ve boşanmanın hemen ardından Miami'ye yerleşti.

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Petek Dinçöz 5 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la yarın evleniyor!

8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü şarkıcı, yeni bir aşka yelken açtı.

Petek Dinçöz 5 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la yarın evleniyor!

Petek Dinçöz geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nişanlandı.

Petek Dinçöz 5 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la yarın evleniyor!

EVLİLİK İÇİN KARAR VERDİLER!

Ünlü çift elini çabuk tuttu ve evlilik için karar verdi.

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