Giriş Tarihi: 15.08.2022 20:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 20:25

Petek Dinçöz 5 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la yarın evleniyor!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlendi. Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu'nun bu evliliğinden bir de Aslan adında oğulları var. Ünlü şarkıcı eşinden 5 ay önce boşanma kararı aldı ve Miami'ye yerleşti. Evliliğini tek celsede bitiren ve Miami'ye yerleşen ünlü şarkıcı, yeni bir aşka yelken açtı. Dinçöz işletmeci Nida Büyükbayraktar ile geçtiğimiz gün nişanlandı. Ünlü çiftin ne zaman evleneceği ise belli oldu. İşte Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar'ın düğününden ayrıntılar!