Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:16

Petek Dinçöz Miami'deki dudak uçuklatan lüks evinden paylaştı "Küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi hissediyorum"

Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurmuş ve Miami'ye yerleşmişti. Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamış ve soluğu Miami'de almıştı. Kendisine yeni bir yol çizen Petek Dinçöz süper lüks evinden paylaşımlarla sosyal medyada boy göstermişti. Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'e Reza Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia edilmişti. Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınlamıştı. Petek Dinçöz son olarak yeni yaşında süper lüks evinden paylaşımda bulundu. "Küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi hissediyorum" diyen Petek Dinçöz'e sanatçı ostları destek mesajları yağdırdı. İşte 42 yaşına basan Petek Dinçöz'ün Miami'deki şahane evi...