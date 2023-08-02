Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 12:19

Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı! Petek Dinçöz 20 yıl sonra kanser tedavisi gören teyzesi Tanyeli ile bir araya geldi!

Magazin gündemine damga vuran buluşma… Ünlü oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen haber gelmişti. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. Tanyeli'nin zor günlerinde yanında olan yakın dostlarından biri de yeğeni Petek Dinçöz oldu. Petek Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Tanyeli'yi evinde ziyaret etti. 20 yıldır görüşmediklerini dile getiren ikili artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi. İşte merak edilen tüm detaylar…