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Haberler Galeri Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı! Petek Dinçöz 20 yıl sonra kanser tedavisi gören teyzesi Tanyeli ile bir araya geldi!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 12:19

Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı! Petek Dinçöz 20 yıl sonra kanser tedavisi gören teyzesi Tanyeli ile bir araya geldi!

Magazin gündemine damga vuran buluşma… Ünlü oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen haber gelmişti. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. Tanyeli'nin zor günlerinde yanında olan yakın dostlarından biri de yeğeni Petek Dinçöz oldu. Petek Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Tanyeli'yi evinde ziyaret etti. 20 yıldır görüşmediklerini dile getiren ikili artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı! Petek Dinçöz 20 yıl sonra kanser tedavisi gören teyzesi Tanyeli ile bir araya geldi!

Şarkıcı Petek Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören teyzesi Tanyeli'yi evinde ziyaret etti. Ünlü şarkıcı bu ziyarette Tanyeli ile beraber çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştı.

Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı! Petek Dinçöz 20 yıl sonra kanser tedavisi gören teyzesi Tanyeli ile bir araya geldi!

20 yıldır görüşmediklerini dile getiren Petek Dinçöz ile Tanyeli daha sık bir araya geleceklerini ifade ettiler.

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Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı! Petek Dinçöz 20 yıl sonra kanser tedavisi gören teyzesi Tanyeli ile bir araya geldi!

Dinçöz'ün akrabası olan Tanyeli'nin kendisine hiç destek olmadığını açıklaması ikilinin arasını bozmuştu. Yıllardır süren küslük, bu ziyaretle sonrası son buldu.

Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı! Petek Dinçöz 20 yıl sonra kanser tedavisi gören teyzesi Tanyeli ile bir araya geldi!

SAFİYE SOYMAN'DAN DOSTU TANYELİ'YE ANLAMLI HEDİYE!

Öte yandan; Kanserle mücadele eden Tanyeli'ye eşi en büyük destekçi, moral kaynağı oluyor. Evliliklerinde 10. yıllarına giren çift geçtiğimiz günlerde hastane odasında romantik anlar yaşamıştı. Tanyeli'yi son ziyaret edenlerden biride zor günlerinde yanında olan yakın dostu Safiye Soyman olmuştu.

Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı! Petek Dinçöz 20 yıl sonra kanser tedavisi gören teyzesi Tanyeli ile bir araya geldi!

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsıldı.

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