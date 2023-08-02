Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı! Petek Dinçöz kanser tedavisi gören teyzesi Tanyeli’yi 20 yıl sonra ziyaret etti | Video

Magazin gündemine damga vuran buluşma… Ünlü oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen haber gelmişti. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. Tanyeli'nin zor günlerinde yanında olan yakın dostlarından biri de yeğeni Petek Dinçöz oldu. Petek Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Tanyeli'yi evinde ziyaret etti. 20 yıldır görüşmediklerini dile getiren ikili artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi.