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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

11.04.2024 | 22:37

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’tan korkutan haber! Yağmur Sarnıç, intihara kalkıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile intihar edeceğini söyleyen Yağmur Sarnıç’ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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