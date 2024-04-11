Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’tan korkutan haber! Yağmur Sarnıç, intihara kalkıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile intihar edeceğini söyleyen Yağmur Sarnıç’ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.