Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Son olarak Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu ile yaşadığı gerginlikle yeniden gündem oldu. Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgelerinin iptalini istediğini duyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırttı. Bugün ise Duygu Nebioğlu, yeni bir paylaşım yaptı ve gündeme oturdu. Nebioğlu, mahkemenin annesini de ortaya çıkaracağını dile getirerek yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu 11.04.2024 | 22:37
00:47
00:24
04:40
Nuri Alço yoğun bakımda! "Dualarınızı esirgemeyin" | Video 09.04.2024 | 15:02
04:40
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço’nun son durumu hakkında açıklama geldi! | Video 09.04.2024 | 14:33
01:42
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü böyle görüntülendi! | Video 08.04.2024 | 15:33
00:59
Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu | Video 08.04.2024 | 15:04
00:12
00:12
03:47
04:48
Yeşilçam'ın çınarı Türker İnanoğlu'na veda | Video 04.04.2024 | 10:46
00:22
Fahriye Evcen'in 'süpriz sonlu' paylaşımı gülümsetti | Video 03.04.2024 | 09:29
04:26
Danilo şef, huzurevi sakinleri ile buluştu | Video 02.04.2024 | 06:01
01:17
Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı | Video 01.04.2024 | 14:06
00:57
Ünlü sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu | Video 31.03.2024 | 10:30
00:32
İbrahim Kutluay oğlu Ömer ile spor yaptığı anları paylaştı | Video 29.03.2024 | 10:15
00:32
Sosyal medya fenomeni Talu çifti, kuaförlerini de dolandırdı | Video 28.03.2024 | 14:24
02:36
00:57
Nurgül Yeşilçay 48 oldu! Yeni yaşını ti'ye aldığı videosu çok beğenildi 28.03.2024 | 15:33