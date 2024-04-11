Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Son olarak Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu ile yaşadığı gerginlikle yeniden gündem oldu. Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgelerinin iptalini istediğini duyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırttı. Bugün ise Duygu Nebioğlu, yeni bir paylaşım yaptı ve gündeme oturdu. Nebioğlu, mahkemenin annesini de ortaya çıkaracağını dile getirerek yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı!