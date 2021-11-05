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Haberler Galeri Petek Dinçöz'ün yüzüne ne oldu? Şarkıcı Petek Dinçöz estetiğin dozunu fena kaçırdı! Görenler şoke oldu!
Giriş Tarihi: 05.11.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 07:30

Petek Dinçöz'ün yüzüne ne oldu? Şarkıcı Petek Dinçöz estetiğin dozunu fena kaçırdı! Görenler şoke oldu!

Dansları ve şarkılarıyla bir dönem çok konuşulan Petek Dinçöz şimdilerde güzellik merkezi işletiyor. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sahnelerden uzak duran Petek Dinçöz son görüntüsüyle sosyal medya gündemine damga vurdu. 41 yaşındaki Petek Dinçöz'ün geçirdiği büyük değişim en çok konuşulanlardan oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileri ile buluşan Petek Dinçöz'ün son hali "Artık estetiği abarttı" yorumlarını yaptırdı. Petek Dinçöz'ün değişimini görenler "Bu Petek mi? diye sormadan edemiyor. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri olan Petek Dinçöz'ün son hali...

Petek Dinçöz’ün yüzüne ne oldu? Şarkıcı Petek Dinçöz estetiğin dozunu fena kaçırdı! Görenler şoke oldu!

Dansları ve şarkılarıyla bir dönem çok konuşulan Petek Dinçöz şimdilerde güzellik merkezi işletiyor.

Petek Dinçöz’ün yüzüne ne oldu? Şarkıcı Petek Dinçöz estetiğin dozunu fena kaçırdı! Görenler şoke oldu!

Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sahnelerden uzak duran Petek Dinçöz son görüntüsüyle sosyal medya gündemine damga vurdu.

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Petek Dinçöz’ün yüzüne ne oldu? Şarkıcı Petek Dinçöz estetiğin dozunu fena kaçırdı! Görenler şoke oldu!

41 yaşındaki Petek Dinçöz'ün geçirdiği büyük değişim en çok konuşulanlardan oldu.

Petek Dinçöz’ün yüzüne ne oldu? Şarkıcı Petek Dinçöz estetiğin dozunu fena kaçırdı! Görenler şoke oldu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileri ile buluşan Petek Dinçöz'ün son hali "Artık estetiği abarttı" yorumlarını yaptırdı.

Petek Dinçöz’ün yüzüne ne oldu? Şarkıcı Petek Dinçöz estetiğin dozunu fena kaçırdı! Görenler şoke oldu!

Petek Dinçöz'ün değişimini görenler "Bu Petek mi? diye sormadan edemiyor.

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