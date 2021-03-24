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Haberler Galeri Photoshop'u abarttığı pozlarıyla gündem olan Bahar Candan şoke etti... Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor!

Photoshop'u abarttığı pozlarıyla gündem olan şoke etti... Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor!

yarışması ile ünlenen kilo alarak katıldığı ile yeniden adını duyurmuştu.. olarak bilinen Bahar Candan yarışma sonrası yine photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. Doya Doya Moda yarışmacılarından olan Bahar Candan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla şoke etti. Ünlü fenomen Bahar Candan "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulundu. Paylaşımlarında kendini şekilden şekile soktuğu için eleştirilen Bahar Candan bu çıkışıyla herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 08:34 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 08:35
Photoshop'u abarttığı pozlarıyla gündem olan Bahar Candan şoke etti... Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor!

yarışması ile ünlenen kilo alarak katıldığı ile yeniden adını duyurmuştu..

Photoshop'u abarttığı pozlarıyla gündem olan Bahar Candan şoke etti... Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor!

olarak bilinen yarışma sonrası yine photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor.

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Photoshop'u abarttığı pozlarıyla gündem olan Bahar Candan şoke etti... Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor!

yarışmacılarından olan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla şoke etti.

Photoshop'u abarttığı pozlarıyla gündem olan Bahar Candan şoke etti... Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor!

Ünlü fenomen "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulundu.

Photoshop'u abarttığı pozlarıyla gündem olan Bahar Candan şoke etti... Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor!

Paylaşımlarında kendini şekilden şekile soktuğu için eleştirilen bu çıkışıyla herkesi şaşırttı.

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