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Haberler Galeri Pınar Altuğ kardeşi ile babasının doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...
Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:03

Pınar Altuğ kardeşi ile babasının doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Her yaptığı konuşulan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı. Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Pınar Altuğ, kutlama fotoğrafı ile herkesi duygulandırdı. Pırnar Altuğ'un babasını görenler Çocuklar Duymasın dizisinden partneri Tamer Karadağlı'ya benzetmeden edemedi... İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşinin doğum gününü kutladığı çocukluk karesi...

Pınar Altuğ kardeşi ile babasının doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...

Pınar Altuğ'dan nostaljik paylaşım! Kardeşi ve babasının doğum gününü paylaştığı çocukluk karesi ile kutladı.

Pınar Altuğ kardeşi ile babasının doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

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Pınar Altuğ kardeşi ile babasının doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...

Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden.

Pınar Altuğ kardeşi ile babasının doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...

Her yaptığı, her söylediği çok konuşulan Pınar Altuğ paylaşımı ile takipçilerini geçmişe götürdü.son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı.

Pınar Altuğ kardeşi ile babasının doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...

İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşinin doğum gününü kutladığı çocukluk karesi...

Pınar Altuğ son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı. Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Pınar Altuğ, kutlama fotoğrafı ile herkesi duygulandırdı.

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