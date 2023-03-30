Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
12:03
Pınar Altuğ kardeşi ile babasının doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı! Babasını gören Tamer Karadağlı sanıyor...
Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Her yaptığı konuşulan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı. Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Pınar Altuğ, kutlama fotoğrafı ile herkesi duygulandırdı. Pırnar Altuğ'un babasını görenler Çocuklar Duymasın dizisinden partneri Tamer Karadağlı'ya benzetmeden edemedi... İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşinin doğum gününü kutladığı çocukluk karesi...