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Haberler Galeri Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile gurur duyuyor! Pınar Altuğ'a kızı Su sorulunca övgüler yağdırdı!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 13:48

Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile gurur duyuyor! Pınar Altuğ'a kızı Su sorulunca övgüler yağdırdı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerinin yaptığı yorumlara verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ, katıldığı bir programda bu konu hakkında konuştu. Kendisine gelen kötü yorumlara sessiz kalmadığını söyleyen Pınar Altuğ, "Armut toplamıyorum." dedi. Aynı programda kızı Su Atacan ile de soru yöneltilen Pınar Altuğ 13 yaşındaki kızına övgüler yağdırdı. Yağmur Atacan ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen kızına düşkünlüğü ile bilinen Pınar Altuğ "Gurur duyacağım bir kızım var" dedi. İşte Pınar Altuğ'un samimi açıklamaları...

Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile gurur duyuyor! Pınar Altuğ’a kızı Su sorulunca övgüler yağdırdı!

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, 13 yaşındaki kızı Su Atacan'a övgüler yağdırdı. Pınar Altuğ katıldığı bir programda çok özel açıklamalarda bulundu.

Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile gurur duyuyor! Pınar Altuğ’a kızı Su sorulunca övgüler yağdırdı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerinin yaptığı yorumlara verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ, katıldığı bir programda bu konu hakkında konuştu. Kendisine gelen kötü yorumlara sessiz kalmadığını söyleyen Pınar Altuğ şöyle konuştu:

"İnsanlar mutsuz ve birinin mutlu olmasına tahammül edemiyorlar. İçindeki hırsı dışa vuruyor. Seni çok beğeniyor, aile yaşantını beğeniyor, hayatını çok beğeniyor. O öyle bir şeye sahip değil! Sana 'Çok güzelsiniz' dese, 'ne kadar tatlı ailesiniz' dese içi soğumayacak. Ne kadar üzülürsen, içi soğuyor. Ben kimseyi eğitmek ve mutlu etmekle mükellef değilim, bir yere kadar müsamaha gösterebilirim. 'Bu kadar insanın içinde bana cevap veremez' diye düşünüyor, ben de cevap verebiliyorum; armut toplamıyorum! Bak ben bunu söyledim diye de eşe dosta gösteriyor, sonra ters köşe olunca yerin dibine geçiyor aslında! Bir kısmı geçiyor. İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları?"

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Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile gurur duyuyor! Pınar Altuğ’a kızı Su sorulunca övgüler yağdırdı!

Aynı programda kızı Su Atacan ile de soru yöneltilen Pınar Altuğ 13 yaşındaki kızına övgüler yağdırdı. Pınar Altuğ, kızı Su için, "Su tatlı bir genç kız oldu. Çok şaşırtıyor, çok duygulandırıyor. 'Nasıl bir kız yetiştirmek istiyorsun?' deseydin, bu olurdu. Eklemek ya da çıkarmak istediğim bir şeyi yok. Gurur duyacağım bir kızım var" açıklamasını yaptı.

Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile gurur duyuyor! Pınar Altuğ’a kızı Su sorulunca övgüler yağdırdı!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ, mutlu evliliklerini Su adını verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı. İlişkileriyle örnek gösterilen çift her defasında aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiriliyor.

Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile gurur duyuyor! Pınar Altuğ’a kızı Su sorulunca övgüler yağdırdı!

Altuğ, son olarak eşi Eşi Yağmur Atacan ile yeni bir paylaşımda bulunmuştu.

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