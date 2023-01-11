Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile gurur duyuyor! Pınar Altuğ’a kızı Su sorulunca övgüler yağdırdı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerinin yaptığı yorumlara verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ, katıldığı bir programda bu konu hakkında konuştu. Kendisine gelen kötü yorumlara sessiz kalmadığını söyleyen Pınar Altuğ, "Armut toplamıyorum." dedi. Aynı programda kızı Su Atacan ile de soru yöneltilen Pınar Altuğ 13 yaşındaki kızına övgüler yağdırdı. Yağmur Atacan ile mutlu evliliğinden dünyaya gelen kızına düşkünlüğü ile bilinen Pınar Altuğ "Gurur duyacağım bir kızım var" dedi. İşte Pınar Altuğ'un samimi açıklamaları...