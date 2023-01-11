Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile gurur duyuyor! Pınar Altuğ’a kızı Su sorulunca övgüler yağdırdı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerinin yaptığı yorumlara verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ, katıldığı bir programda bu konu hakkında konuştu. Kendisine gelen kötü yorumlara sessiz kalmadığını söyleyen Pınar Altuğ şöyle konuştu:

"İnsanlar mutsuz ve birinin mutlu olmasına tahammül edemiyorlar. İçindeki hırsı dışa vuruyor. Seni çok beğeniyor, aile yaşantını beğeniyor, hayatını çok beğeniyor. O öyle bir şeye sahip değil! Sana 'Çok güzelsiniz' dese, 'ne kadar tatlı ailesiniz' dese içi soğumayacak. Ne kadar üzülürsen, içi soğuyor. Ben kimseyi eğitmek ve mutlu etmekle mükellef değilim, bir yere kadar müsamaha gösterebilirim. 'Bu kadar insanın içinde bana cevap veremez' diye düşünüyor, ben de cevap verebiliyorum; armut toplamıyorum! Bak ben bunu söyledim diye de eşe dosta gösteriyor, sonra ters köşe olunca yerin dibine geçiyor aslında! Bir kısmı geçiyor. İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları?"