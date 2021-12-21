Pınar Altuğ o yorumlara isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, özellikle takipçileri ile girdiği polemikler ile adından sıkça söz ettiriyor. Ailesi ile paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Pınar Altuğ her fırsatta bu duruma isyan ediyor. Önceki gün bir AVM açılışında görüntülenen Pınar Altuğ ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pınar Altuğ, sosyal medyadan aldığı yorumlarla ilgili sert konuştu. Pınar Altuğ, gelen yıpratıcı yorumlar hakkında "'Nasıl laf çaktım ama…' diyorlar galiba. Tabii biz de armut toplamıyoruz" dedi. İşte Pınar Altuğ'un haklı isyanı...