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Haberler Galeri Pınar Altuğ o yorumlara isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:50

Pınar Altuğ o yorumlara isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, özellikle takipçileri ile girdiği polemikler ile adından sıkça söz ettiriyor. Ailesi ile paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Pınar Altuğ her fırsatta bu duruma isyan ediyor. Önceki gün bir AVM açılışında görüntülenen Pınar Altuğ ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pınar Altuğ, sosyal medyadan aldığı yorumlarla ilgili sert konuştu. Pınar Altuğ, gelen yıpratıcı yorumlar hakkında "'Nasıl laf çaktım ama…' diyorlar galiba. Tabii biz de armut toplamıyoruz" dedi. İşte Pınar Altuğ'un haklı isyanı...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Pınar Altuğ o yorumlara isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanında ilgi ile takip ettiği ünlülerden.

Pınar Altuğ o yorumlara isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada!

Instagram'da 1.5 milyon kişinin takip ettiği Pınar Altuğ'un paylaşımları da ilgi ile takip ediliyor.

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Pınar Altuğ o yorumlara isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, özellikle takipçileri ile girdiği polemikler ile adından sıkça söz ettiriyor.

Pınar Altuğ o yorumlara isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada!

Ailesi ile paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Pınar Altuğ her fırsatta bu duruma isyan ediyor.

Pınar Altuğ o yorumlara isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada!

Önceki gün bir AVM açılışında görüntülenen Pınar Altuğ ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güneşli havaların insanı olduğunu belirten Pınar Altuğ, katıldığı AVM açılış töreninde, "Yağmurlu havalarda beni dışarıda göremezsiniz. Ben güzel havaların, güneşli havaların insanıyım" ifadelerini kullandı.

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