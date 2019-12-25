Pınar Altuğ tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu Pınar Altuğ yaptığı hareketle sosyal medyada olay oldu. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Pınar Altuğ İntigravity yoga adı verilen spora başladı. Görenlerin hayrete düştüğü hareketleri kolaylıkla yapan Pınar Altuğ bu hallerini sosyal medyadan da paylaştı. Pınar Altuğ'un Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, paylaşımına "Kendimce baya uçtum" notunu düştü. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, fit vücudunun sırrını düzenli spor yapmasına bağlamıştı. Ünlü oyuncuya takipçilerinden gelen "Kaç yaşına geldin abla sakatlayacaksın kendini", "Bu yaşlarda kemik yıkımını yavaşlatmak için egzersiz şart" gibi yorumlarla yaşına dikkat çekildi. İşte Pınar Altuğ'un olay yaratan pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin spor fotoğrafları...