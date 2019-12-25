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  • Pınar Altuğ tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!

tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!

dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu yaptığı hareketle sosyal medyada olay oldu. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Pınar Altuğ adı verilen spora başladı. Görenlerin hayrete düştüğü hareketleri kolaylıkla yapan Pınar Altuğ bu hallerini sosyal medyadan da paylaştı. Pınar Altuğ'un hesabında yayınladığı fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, paylaşımına "Kendimce baya uçtum" notunu düştü. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, fit vücudunun sırrını düzenli spor yapmasına bağlamıştı. Ünlü oyuncuya takipçilerinden gelen "Kaç yaşına geldin abla sakatlayacaksın kendini", "Bu yaşlarda kemik yıkımını yavaşlatmak için egzersiz şart" gibi yorumlarla yaşına dikkat çekildi. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 15:02
Pınar Altuğ tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!

dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu yaptığı hareketle sosyal medyada olay oldu. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Pınar Altuğ adı verilen spora başladı. Görenlerin hayrete düştüğü hareketleri kolaylıkla yapan Pınar Altuğ bu hallerini sosyal medyadan da paylaştı. Pınar Altuğ'un hesabında yayınladığı fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, paylaşımına "Kendimce baya uçtum" notunu düştü. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, fit vücudunun sırrını düzenli spor yapmasına bağlamıştı. Ünlü oyuncuya takipçilerinden gelen "Kaç yaşına geldin abla sakatlayacaksın kendini", "Bu yaşlarda kemik yıkımını yavaşlatmak için egzersiz şart" gibi yorumlarla yaşına dikkat çekildi. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Pınar Altuğ tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!

ŞEYDA COŞKUN

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Pınar Altuğ tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!
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Pınar Altuğ tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!
Pınar Altuğ tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!
Pınar Altuğ tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!

BİRİCİK SUDEN

Pınar Altuğ tepetaklak oldu! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un iple yaptıklarını görenler hayrete düştü!
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