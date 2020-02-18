Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...

Cemıyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, geçtiğimiz günlerde Uludağ'da yapılan kış festivali Yapı Kredi Corporate Weekend'te buluştu. Dört günlük festivalde katılımcılar, kar ve kayağın tadını doya doya yaşarken ünlü isimlerin konserleriyle de eğlendi. Festivale katılanlar arasında, Cihan-Hale Kosif, Didem-İzzet Antebi, Ebru Akel Sancak, Ender-Aslışah Alkoçlar, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan da vardı. Son günlerin çok konuşulan isimlerinden Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile bir süredir kış tatilinde. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ ailesi ile kış festivalini de kaçırmadı. İşte Uludağ'daki renkli hafta sonundan kareler...
Giriş Tarihi: 18.02.2020
13:08
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
13:15
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