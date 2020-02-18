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  • Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...

ve eşi kara doymuyor! 'daki kış festivaline ünlü akını...

Cemıyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, geçtiğimiz günlerde 'da yapılan Yapı Kredi 'te buluştu. Dört günlük festivalde katılımcılar, kar ve kayağın tadını doya doya yaşarken ünlü isimlerin konserleriyle de eğlendi. Festivale katılanlar arasında, Cihan-Hale Kosif, Didem-İzzet Antebi, Sancak, Ender-Aslışah Alkoçlar, - da vardı. Son günlerin çok konuşulan isimlerinden Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile bir süredir kış tatilinde. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ ailesi ile kış festivalini de kaçırmadı. İşte Uludağ'daki renkli hafta sonundan kareler...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 13:15
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...

Cemıyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, geçtiğimiz günlerde 'da yapılan Yapı Kredi 'te buluştu. Dört günlük festivalde katılımcılar, kar ve kayağın tadını doya doya yaşarken ünlü isimlerin konserleriyle de eğlendi.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...

Festivale katılanlar arasında, Cihan-Hale Kosif, Didem-İzzet Antebi, Sancak, Ender-Aslışah Alkoçlar, - da vardı.

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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...

Son günlerin çok konuşulan isimlerinden , eşi ve kızı Su Atacan ile bir süredir kış tatilinde. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ ailesi ile kış festivalini de kaçırmadı.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...

İşte 'daki renkli hafta sonundan kareler...

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...

Cihan-Hale Kosif

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...
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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...
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