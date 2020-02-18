Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kara doymuyor! Uludağ'daki kış festivaline ünlü akını...

Cemıyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, geçtiğimiz günlerde Uludağ'da yapılan kış festivali Yapı Kredi Corporate Weekend'te buluştu. Dört günlük festivalde katılımcılar, kar ve kayağın tadını doya doya yaşarken ünlü isimlerin konserleriyle de eğlendi.