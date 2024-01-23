Giriş Tarihi: 23.01.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
21:20
Pınar Altuğ ‘yaşlanmışsın’ yorumuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Pınar Altuğ’un sosyal medyaya damga vuran o cevabı!
Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Pınar Altuğ, hem özel hayatıyla, hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu yaptığı son paylaşımın altına gelen yoruma sinirlendi. Ünlü oyuncu, bu kez bir takipçisinin yaptığı yoruma sinirlendi ve verdiği yanıtla gündeme geldi. İşte Pınar Altuğ 'yaşlanmışsınız' yorumuna verdiği o dikkat çeken cevap!