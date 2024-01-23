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Haberler Galeri Pınar Altuğ ‘yaşlanmışsın’ yorumuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Pınar Altuğ’un sosyal medyaya damga vuran o cevabı!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 21:20

Pınar Altuğ ‘yaşlanmışsın’ yorumuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Pınar Altuğ’un sosyal medyaya damga vuran o cevabı!

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Pınar Altuğ, hem özel hayatıyla, hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu yaptığı son paylaşımın altına gelen yoruma sinirlendi. Ünlü oyuncu, bu kez bir takipçisinin yaptığı yoruma sinirlendi ve verdiği yanıtla gündeme geldi. İşte Pınar Altuğ 'yaşlanmışsınız' yorumuna verdiği o dikkat çeken cevap!

Pınar Altuğ ‘yaşlanmışsın’ yorumuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Pınar Altuğ’un sosyal medyaya damga vuran o cevabı!

'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da gündemde yer alan ünlülerden!

Pınar Altuğ ‘yaşlanmışsın’ yorumuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Pınar Altuğ’un sosyal medyaya damga vuran o cevabı!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

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Pınar Altuğ ‘yaşlanmışsın’ yorumuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Pınar Altuğ’un sosyal medyaya damga vuran o cevabı!

TATİLDEN PAYLAŞIMLAR YAPTI

Ailesiyle birlikte tatile giden Pınar Altuğ, tatilden paylaşımlarda bulundu.

Pınar Altuğ ‘yaşlanmışsın’ yorumuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Pınar Altuğ’un sosyal medyaya damga vuran o cevabı!

'YAŞLANMIŞSINIZ' YORUMUNA CEVAP VERDİ

Ünlü oyuncunun takipçilerinden biri paylaşılan fotoğrafın altına, 'yaşlanmışsınız' yorumunu yaptı.

Pınar Altuğ ‘yaşlanmışsın’ yorumuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Pınar Altuğ’un sosyal medyaya damga vuran o cevabı!

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü oyuncu, bu paylaşıma sessiz kalmadı ve takipçisine yorum yazdı.

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