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Haberler Galeri Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile mutlu aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:07

'dan eşi ve kızı ile mutlu aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi...

Ekranların uzun soluklu dizisi 'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi ile birlikte aile pozu verdi. "Aile her şeydir" diyen Pınar Altuğ'un aile pozuna beğeni yağdı. Pınar Altuğ'un paylaşımında kızı Su özellikle dikkat çekti. 'ın oldukça büyüdüğü ve annesi Pınar Altuğ'un boyuna yetiştiği dikkatlerden kaçmadı. Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi...

Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile mutlu aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası demeden edemedi...

Ekranların uzun soluklu dizisi 'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile mutlu aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası demeden edemedi...

Güzel oyuncu sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri.

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Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile mutlu aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası demeden edemedi...

'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.

Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile mutlu aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası demeden edemedi...

Her yaptığı olay olan güzel oyuncu son olarak kızı Su ve eşi ile birlikte aile pozu verdi. "

Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile mutlu aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası demeden edemedi...

Aile her şeydir" diyen 'un aile pozuna beğeni yağdı. Pınar Altuğ'un paylaşımında kızı Su özellikle dikkat çekti.

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