Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile mutlu aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası demeden edemedi...

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte aile pozu verdi. "Aile her şeydir" diyen Pınar Altuğ'un aile pozuna beğeni yağdı. Pınar Altuğ'un paylaşımında kızı Su özellikle dikkat çekti. Su Atacan'ın oldukça büyüdüğü ve annesi Pınar Altuğ'un boyuna yetiştiği dikkatlerden kaçmadı. Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi...