Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş aşk pozu! Pınar Altuğ siyah elbisesi ile göz kamaştırdı....

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan Pınar Altuğ son olarak kendisinden yaşça küçük olan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Siyah uzun elbisesi ile göz kamaştıran Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin sarmaş dolaş aşk paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.