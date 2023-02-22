Pınar Altuğ’u çılgına döndüren olay! Pınar Altuğ’un başına gelenler eşi Yağmur Atacan’ı çileden çıkardı: Hain, kansız!

Türkiye, asrın felaketi olan ve milletimizi derin acıya boğan depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi.