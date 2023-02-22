Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Pınar Altuğ'u çılgına döndüren olay! Pınar Altuğ’un başına gelenler eşi Yağmur Atacan'ı çileden çıkardı: Hain, kansız!
Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:04

Pınar Altuğ'u çılgına döndüren olay! Pınar Altuğ’un başına gelenler eşi Yağmur Atacan'ı çileden çıkardı: Hain, kansız!

Türkiye, asrın felaketi olan ve milletimizi derin acıya boğan depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Pınar Altuğ ise depremin ilk gününden itibaren sosyal medya üzerinde yardım kampanyalarının sesi oldu. Pınar Altuğ ve eşi depremzedelere yardım için tüm imkanlarıyla çabalarken güzel oyuncu başına gelenle büyük bir şok yaşadı. Sosyal medya hesabı çalınan Pınar Altuğ, böyle bir dönemde dolandırıcılık yapmak için kendi hesabını kullanan kişilere ateş püskürdü. Pınar Altuğ'un başına gelenlere eşi Yağmur Atacan'ın tepkisi de çok sert oldu. Oldukça sinirlenen Yağmur Atacan "Bu insanlara ne denir? "Hain, kansız!" denir" diyerek eşi Pınar Altuğ'a destek verdi.

Pınar Altuğ’u çılgına döndüren olay! Pınar Altuğ’un başına gelenler eşi Yağmur Atacan’ı çileden çıkardı: Hain, kansız!

Depremin ilk gününden itibaren yardım kampanyaları için canla başla çalışan ünlü çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan yaşadıkları olay ile çileden çıktı! "Böyle bir zamanda bu yapılır mı?" diyen Pınar Altuğ, yaşadığı dolandırıcılık olayını çektiği video ile anlatarak, takipçilerini ve yakınlarını uyardı.

Pınar Altuğ’u çılgına döndüren olay! Pınar Altuğ’un başına gelenler eşi Yağmur Atacan’ı çileden çıkardı: Hain, kansız!

Türkiye, asrın felaketi olan ve milletimizi derin acıya boğan depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pınar Altuğ’u çılgına döndüren olay! Pınar Altuğ’un başına gelenler eşi Yağmur Atacan’ı çileden çıkardı: Hain, kansız!

Pınar Altuğ ise depremin ilk gününden itibaren sosyal medya üzerinde yardım kampanyalarının sesi oldu.

Pınar Altuğ’u çılgına döndüren olay! Pınar Altuğ’un başına gelenler eşi Yağmur Atacan’ı çileden çıkardı: Hain, kansız!

Pınar Altuğ ve eşi depremzedelere yardım için tüm imkanlarıyla çabalarken güzel oyuncu başına gelenle büyük bir şok yaşadı.

Pınar Altuğ’u çılgına döndüren olay! Pınar Altuğ’un başına gelenler eşi Yağmur Atacan’ı çileden çıkardı: Hain, kansız!

Sosyal medya hesabı çalınan Pınar Altuğ, böyle bir dönemde dolandırıcılık yapmak için kendi hesabını kullanan kişilere ateş püskürdü.

SON DAKİKA