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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un doğum günü paylaşımına kızı Su Atacan damga vurdu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu gören söylemeden edemedi!
Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 10:33

Pınar Altuğ'un doğum günü paylaşımına kızı Su Atacan damga vurdu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu gören söylemeden edemedi!

Pınar Altuğ son dönemde özellikle spor paylaşımlarıyla ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu. Fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran Pınar Altuğ'un spor taytı ile amuda kalktığı anlar büyük ilgi görmüştü. Son olarak Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutladığı bir poz geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı. Aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen çiftin kızları Su doğum günü pozuna damga vurdu. Bebek yüzlü oluşu ile bilinen Yağmur Atacan'a "Yaşını hiç göstermiyor" yorumları yapılırken Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan'ın babsına olan benzerliği ilgi odağı oldu. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününden aile pozu...

Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su Atacan damga vurdu! Pınar Altuğ’un kızı Su’yu gören söylemeden edemedi!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pınar Altuğ son dönemde özellikle spor paylaşımlarıyla ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su Atacan damga vurdu! Pınar Altuğ’un kızı Su’yu gören söylemeden edemedi!

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu.

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Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su Atacan damga vurdu! Pınar Altuğ’un kızı Su’yu gören söylemeden edemedi!

47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran güzel oyuncunun, spor taytı ile amuda kalktığı anlar büyük ilgi görmüştü.

Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su Atacan damga vurdu! Pınar Altuğ’un kızı Su’yu gören söylemeden edemedi!

Son olarak Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı.

Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su Atacan damga vurdu! Pınar Altuğ’un kızı Su’yu gören söylemeden edemedi!

Aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen çiftin aşk pozuna beğeni yağdı. 19 Mayıs doğumlu olan Yağmur Atacan'ın 39 yaşına bastığını duyanlar bir kez daha şaşırdı.

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