Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 10:33

Pınar Altuğ'un doğum günü paylaşımına kızı Su Atacan damga vurdu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu gören söylemeden edemedi!

Pınar Altuğ son dönemde özellikle spor paylaşımlarıyla ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu. Fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran Pınar Altuğ'un spor taytı ile amuda kalktığı anlar büyük ilgi görmüştü. Son olarak Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutladığı bir poz geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı. Aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen çiftin kızları Su doğum günü pozuna damga vurdu. Bebek yüzlü oluşu ile bilinen Yağmur Atacan'a "Yaşını hiç göstermiyor" yorumları yapılırken Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan'ın babsına olan benzerliği ilgi odağı oldu. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününden aile pozu...