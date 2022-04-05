Giriş Tarihi: 05.04.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 11:56

Pınar Altuğ'un kızı Su'yu gören söylemeden edemedi! Pınar Altuğ'un hafta sonu paylaşımına kızı Su Atacan damga vurdu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ son olarak eşi ve arkadaşlarıyla karavan keyfi yaptı. Hafta sonu pozlarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ'un pozlarına kızı Su Atacan damga vurdu. Annesi gibi spora düşkün olan Su Atacan'ın değişimi dikkatleri çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Pınar Altuğ'ın kızı Su Atacan'ı görenler babasına olan benzerliğini dile getirmeden edemedi.