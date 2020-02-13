Pınar Altuğ’un paylaşımı bu kez 'yok artık' dedirtti

Sevilen oyuncu Pınar Altuğ'un sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Güzel oyuncunun son paylaşımı takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Altuğ'un çocuklu fotoğrafı hayranları tarafından çok beğenildi. Pınar Altuğ'un sosyal medya paylaşımının ardından hayatı merak konusu oldu. Pınar Altuğ 2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994′de Miss Turkey seçildi. Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve Türk halkının sevdiği bir isim haline geldi. Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da İşletme bölümünü okudu. 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu. 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu.

İşte merak edenler için güzel oyuncu Pınar Altuğ ve diğer ünlü isimlerin gençlik, çocukluk fotoğrafları…