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Haberler Galeri Pınar Aylin'in 21 yaşındaki kızı Maya'yı gören hayran kalıyor! Takipçilerinden yorum yağdı "Abla kardeş gibisiniz"
Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 07:52

Pınar Aylin'in 21 yaşındaki kızı Maya'yı gören hayran kalıyor! Takipçilerinden yorum yağdı "Abla kardeş gibisiniz"

Pınar Aylin'in kızı Maya'yı siz bir de şimdi görün! Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 50 yaşında olan Pınar Aylin'in 21 yaşında Maya adında bir de kızı var. Pınar Aylin, birçok ünlünün aksine kızı Maya'yı ekranlardan uzak büyüttü. Pınar Aylin kızı Maya ile fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşınca büyük beğeni topladı. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Pınar Aylin'in kızı Maya...

Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören hayran kalıyor! Takipçilerinden yorum yağdı Abla kardeş gibisiniz

Pınar Aylin'in kızı Maya'yı siz bir de şimdi görün! Üniversiteli olan Pınar Aylin'in kızı Maya güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Maya'nın annesi ile benzerlikleri Pınar Aylin'in takipçilerinin çok hoşuna gitti.

Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören hayran kalıyor! Takipçilerinden yorum yağdı Abla kardeş gibisiniz

Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı.

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Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören hayran kalıyor! Takipçilerinden yorum yağdı Abla kardeş gibisiniz

90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı.

Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören hayran kalıyor! Takipçilerinden yorum yağdı Abla kardeş gibisiniz

Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören hayran kalıyor! Takipçilerinden yorum yağdı Abla kardeş gibisiniz

Şimdilerde 50 yaşında olan Pınar Aylin'in 21 yaşında Maya adında bir de kızı var.

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