Giriş Tarihi: 09.06.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 14:43

Pınar Aylin'in 21 yaşındaki kızı Maya'yı gören şaştı kaldı! ‘İkiz gibisiniz’

Pınar Aylin'in kızı Maya'yı görenler gözlerine inanamadı. Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 50 yaşında olan Pınar Aylin'in 21 yaşında Maya adında bir de kızı var. Pınar Aylin, birçok ünlünün aksine kızı Maya'yı ekranlardan uzak büyüttü. Pınar Aylin, kızı Maya ile bir fotoğrafını paylaştı. Aylin'in paylaşımına yorum yağdı. İşte Pınar Aylin'in güzeller güzeli kızı Maya...