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Haberler Galeri Pınar Deniz gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı! Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı şezlongda aşka geldi...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 08:23 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 08:30

gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı! Pınar Deniz ile şezlongda aşka geldi...

'' dizisiyle adını duyuran , kısa bir süre önce dizisindeki karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Güzelliği ve oyunculuğu ile son dönemin adından söz ettiren isimlerinden olan Pınar Deniz son olarak adlı filmde yer almış ve gönlünü rol arkadaşı 'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı. çifti ilk defa birlikte görüntülendi. Genç aşıklar Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatil yaptıkları otelin iskelesinde samimi halde görüntülendi. Şezlongda aşka gelen çiftin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Yiğit Kirazcı ile ...

Pınar Deniz gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı! Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı şezlongda aşka geldi...

'' dizisiyle adını duyuran , kısa bir süre önce dizisindeki karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

Pınar Deniz gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı! Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı şezlongda aşka geldi...

Güzelliği ve oyunculuğu ile son dönemin adından söz ettiren isimlerinden olan son olarak adlı filmde yer almış ve gönlünü rol arkadaşı 'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

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Pınar Deniz gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı! Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı şezlongda aşka geldi...

ile çifti ilk defa birlikte görüntülendi.

Pınar Deniz gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı! Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı şezlongda aşka geldi...

Genç aşıklar ile tatil yaptıkları otelin iskelesinde samimi halde görüntülendi.

Pınar Deniz gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı! Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı şezlongda aşka geldi...

Şezlongda aşka gelen çiftin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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