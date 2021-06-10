Pınar Deniz gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı! Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı şezlongda aşka geldi...

'Vatanım Sensin' dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, kısa bir süre önce Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Güzelliği ve oyunculuğu ile son dönemin adından söz ettiren isimlerinden olan Pınar Deniz son olarak Aşkın Kıyameti adlı filmde yer almış ve gönlünü rol arkadaşı Yiğit Kirazcı'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı çifti ilk defa birlikte görüntülendi. Genç aşıklar Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatil yaptıkları otelin iskelesinde samimi halde görüntülendi. Şezlongda aşka gelen çiftin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı ile samimi halleri... Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı arasındaki aşk dedikodusu, doğru çıktı. İki ünlü oyuncu, önceki gün Marmaris'te tatil yaptıkları iskelede birbirlerini öpücüğe boğdu. 27 yaşındaki Deniz ile 37 yaşındaki Kirazcı, çekimleri tamamlar tamamlamaz soluğu tatilde aldı. İkilinin Kaş'ta romantik anlar yaşadığı söylentileri sosyal medyada da yayılırken aşk resmen kanıtlandı. KAŞ'TAN MARMARİS'E Bu arada hayranları tarafından sosyal medyada birbirine çok yakıştırılan ikilinin, Ege'deki tatillerine bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Pınar Deniz'in sıfır makyaj halleri övgüler topladı. Filtresiz ve photoshopsuz pozları ile Pınar Deniz doğal güzelliğini sergiledi... Sosyal medyada 1.4 milyon kişinin takip ettiği güzel oyuncu sık sık makyajsız paylaşımlarda bulunuyor. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Pınar Deniz'in paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Pınar Deniz'in Instagram halleri...