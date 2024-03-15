Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çölde aşka geldiler! Dubai’de romantizmin doruklarında!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Pınar Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşkı doludizgin devam ediyor.