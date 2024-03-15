Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çölde aşka geldiler! Dubai’de romantizmin doruklarında!

Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
15:07
İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkları evlilik yolunda emin adımlarla ilerlerken sevgililerden yeni pozlar geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında İngiltere'de yapılan romantik bir evlenme teklifiyle gündeme gelen çift, bu kez Dubai tatilinde aşk tazeledi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk pozlarına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Evlenecekleri gün sevenleri tarafından iple çekilen çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çölde aşka geldi. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım ile romantik pozları...