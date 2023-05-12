Pınar Deniz’in sevgilisi Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu! 1 milyon 800 bin TL’ye tekne kiraladığı iddialarına açıklama geldi!

Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:42

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir "Yargı" dizisiyle yıldızı parlayan meslektaşı Pınar Deniz ile doludizgin birliktelik sürdürüyor. Birlikte tatil yapmaktan epey keyif alan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım; yeni yıla Venedik'te girmiş, geçen aylarda da Danimarka'ya giderek aşk pozlarını ardı ardına paylaşmıştı. Bu yaz ise tekne tatili yapacakları iddia edilen ikiliden Kaan Yıldırım'ın, bu tatil için 1 milyon 800 bin TL'ye tekne kiraladığı öne sürülmüştü. Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım, son olarak sessizliğini bozdu ve iddialara yanıt verdi.