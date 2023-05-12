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Haberler Galeri Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu! 1 milyon 800 bin TL'ye tekne kiraladığı iddialarına açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:42

Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu! 1 milyon 800 bin TL'ye tekne kiraladığı iddialarına açıklama geldi!

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir "Yargı" dizisiyle yıldızı parlayan meslektaşı Pınar Deniz ile doludizgin birliktelik sürdürüyor. Birlikte tatil yapmaktan epey keyif alan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım; yeni yıla Venedik'te girmiş, geçen aylarda da Danimarka'ya giderek aşk pozlarını ardı ardına paylaşmıştı. Bu yaz ise tekne tatili yapacakları iddia edilen ikiliden Kaan Yıldırım'ın, bu tatil için 1 milyon 800 bin TL'ye tekne kiraladığı öne sürülmüştü. Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım, son olarak sessizliğini bozdu ve iddialara yanıt verdi.

Pınar Deniz’in sevgilisi Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu! 1 milyon 800 bin TL’ye tekne kiraladığı iddialarına açıklama geldi!

Hadise ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptıran Kaan Yıldırım, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor.

Pınar Deniz’in sevgilisi Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu! 1 milyon 800 bin TL’ye tekne kiraladığı iddialarına açıklama geldi!

Kaan Yıldırım, uzun süredir "Yargı" dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile doludizgin aşk yaşıyor.

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Pınar Deniz’in sevgilisi Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu! 1 milyon 800 bin TL’ye tekne kiraladığı iddialarına açıklama geldi!

Birlikte tatil yapmayı çok seven oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım; yeni yıla Venedik'te girmiş, geçen aylarda da Danimarka'ya giderek aşk pozlarını ardı ardına paylaşmıştı.

Pınar Deniz’in sevgilisi Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu! 1 milyon 800 bin TL’ye tekne kiraladığı iddialarına açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde de baş başa tatil çıkan çiftin kesenin ağzını açarak 1 milyon 800 bin TL'ye tekne kiraladığı iddia edilmişti.

Pınar Deniz’in sevgilisi Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu! 1 milyon 800 bin TL’ye tekne kiraladığı iddialarına açıklama geldi!

"BEN TATİLE ÖYLE BİR PARA VERMEM"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, önceki gün Levent'te görüntülenen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, 1 milyon 800 bin TL'lik tatil iddiasını yalanladı.

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