Pınar Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla herkesi şoke etti. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Pınar Dilşeker, geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker, takipçilerine böyle seslendi: Hayat sana nerde duracağını öğretmez, hayat sana nasıl duracağını gösterir!