Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok

estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok

paylaşımıyla herkesi şoke etti. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker tanınmaz hale geldi. Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Pınar Dilşeker, geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker, takipçilerine böyle seslendi: Hayat sana nerde duracağını öğretmez, hayat sana nasıl duracağını gösterir!

Giriş Tarihi: 06.01.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 07:20
Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok

imaj değişikliğine gitti. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker imajı çok beğenildi. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker bir değişime daha gitti. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker, takipçilerine böyle seslendi: Hayat sana nerde duracağını öğretmez, hayat sana nasıl duracağını gösterir! İşte merak edenler için Pınar Dilşeker ve diğer ünlü isimleri inanılmaz değişimleri…

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok

MANSUR ARK

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok
Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok
Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok

GÖKSEL

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok
BİZE ULAŞIN