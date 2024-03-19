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Haberler Galeri Pinko bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:14

Pinko bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar!

Pinko bombaları ardı ardına patlattı... Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyayı salladı… Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir, Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Pembe" karakteri hakkında konuşan Sibel Taşçıoğlu, "Halk beni sokakta kucaklıyor" dedi.

Pinko bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, Ömür Sabuncuoğlu ile röportaj gerçekleştirdi.

Pinko bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar!

Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, "Pembe'nin sevmediğim çok yönü olsa da sempatik bir kadın aslında. Geleneksel Türk annesi olarak görebileceğimiz bir karakter" diyerek Pembe ile kurduğu empatiyi dile getirdi.

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Pinko bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar!

"HALK BENİ SOKAKTA KUCAKLIYOR"

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Pembe" karakterinin ardından tanınırlığının arttığından bahseden ünlü oyuncu, "Pembe'nin yaptıkları yüzünden sosyal medyada karakter, yerden yere vurulsa da halk, beni sokakta kucaklıyor" şeklinde konuştu.

Pinko bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar!
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Pinko bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar!

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var.

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