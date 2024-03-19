Pinko bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar!

Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, "Pembe'nin sevmediğim çok yönü olsa da sempatik bir kadın aslında. Geleneksel Türk annesi olarak görebileceğimiz bir karakter" diyerek Pembe ile kurduğu empatiyi dile getirdi.