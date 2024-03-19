Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:14
Pinko bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar!
Pinko bombaları ardı ardına patlattı... Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyayı salladı… Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir, Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Pembe" karakteri hakkında konuşan Sibel Taşçıoğlu, "Halk beni sokakta kucaklıyor" dedi.