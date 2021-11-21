Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak değişimi ile mest etti! "Estetik harikası olmuş" yorumları yağdı...

Ekranların unutulmayan gençlik dizilerinden olan Pis Yedili oyuncularının değişimi ile son dönemde sıkça gündeme geliyor. Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor.