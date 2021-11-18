Pis Yedili’nin Dilkopat’ı Güneş Zavrak estetik harikası oldu! Değişimi ile ağızları açık bıraktı!

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Dilkopat karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Güneş Zavrak, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ekranların unutulmayan gençlik dizilerinden olan Pis Yedili oyuncularının değişimi ile son dönemde sıkça gündeme geliyor. Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın estetikli hali... Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Dilkopat karakteriyle tanınan genç oyuncu Güneş Zavrak, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Son olarak Savaşçı dizisinde 'Yeva' olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu Güneş Zavrak, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Pis Yedili'den önce Kaybedenler Kulübü filmindeki cesur sahneleriyle akıllara kazınan Zavrak, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Kameralar önünde yer almayan güzel Zavrak, oyunculuk dışında dansçılık da yapıyor. 33 yaşındaki oyuncunun değişiminin altında estetik operasyonların yattığı konuşuluyor. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...