Giriş Tarihi: 14.01.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:31

Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak estetik harikası oldu! Yorum yağdı "Seni artık annen bile tanıyamaz?"

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin genç yıldızları aradan geçen yıllarda nasıl değişti? Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın estetikli hali ve sizin için derlediğimiz Pis Yedili oyuncularının değişimleri...