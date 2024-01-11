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Haberler Galeri Pis Yedili'nin Dilkopat'ı tam estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak'ın son hali "Annesi bile tanımıyordur"
Giriş Tarihi: 11.01.2024 06:23

Pis Yedili'nin Dilkopat'ı tam estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak'ın son hali "Annesi bile tanımıyordur"

Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili tekrarları ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Pis Yedili oyuncuları şimdi ne yapıyor? Kimi isimler popülerliğini devam ettiremezken kimi oyuncular ise kariyer basamaklarını üçer beşer tırmandı. Yıllar içindeki değişimleri dikkat çeken oyunculardan biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak. İşte Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın estetikli hali ve sizin için derlediğimiz Pis Yedili oyuncularının değişimleri...

Pis Yedili’nin Dilkopat’ı tam estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak’ın son hali Annesi bile tanımıyordur

Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak.

Pis Yedili’nin Dilkopat’ı tam estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak’ın son hali Annesi bile tanımıyordur

Aradan geçen yıllarda değişimleri büyük olan Pis Yedili oyuncuları sevenlerini şaşırtıyor. Değişimi ile dudak uçuklatan isimlerden biri olan Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın sosyal medya paylaşımları ilgi odağı oluyor. Bakın 10 yılı aşkın sürede Pis Yedili oyuncuları nasıl değişmiş...

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Pis Yedili’nin Dilkopat’ı tam estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak’ın son hali Annesi bile tanımıyordur

Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz Hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar. Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdire Esma Sultan, bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz Hanım'ın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında, yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.

Pis Yedili’nin Dilkopat’ı tam estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak’ın son hali Annesi bile tanımıyordur

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin genç yıldızları aradan geçen yıllarda nasıl değişti?

Pis Yedili’nin Dilkopat’ı tam estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak’ın son hali Annesi bile tanımıyordur

Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

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