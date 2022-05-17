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Haberler Galeri Pis Yedili'nin Dilkopat'ıydı... "Annen tanıyor mu? Oyuncu Güneş Zavrak tam bir estetik harikası oldu!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:41

Pis Yedili'nin Dilkopat'ıydı... "Annen tanıyor mu? Oyuncu Güneş Zavrak tam bir estetik harikası oldu!

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin genç yıldızları aradan geçen yıllarda nasıl değişti? Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın estetikli hali ve sizin için derlediğimiz Pis Yedili oyuncularının değişimleri...

Pis Yedili’nin Dilkopat’ıydı... Annen tanıyor mu? Oyuncu Güneş Zavrak tam bir estetik harikası oldu!

Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz Hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar.

Pis Yedili’nin Dilkopat’ıydı... Annen tanıyor mu? Oyuncu Güneş Zavrak tam bir estetik harikası oldu!

Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdire Esma Sultan, bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz Hanım'ın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında, yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.

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Pis Yedili’nin Dilkopat’ıydı... Annen tanıyor mu? Oyuncu Güneş Zavrak tam bir estetik harikası oldu!

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin genç yıldızları aradan geçen yıllarda nasıl değişti?

Pis Yedili’nin Dilkopat’ıydı... Annen tanıyor mu? Oyuncu Güneş Zavrak tam bir estetik harikası oldu!

Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Pis Yedili’nin Dilkopat’ıydı... Annen tanıyor mu? Oyuncu Güneş Zavrak tam bir estetik harikası oldu!

Dizide Pis Yedili'nin Orço'su olaran yıldızı parlayan isimlerden biri de Burak Alkaş idi. Pis Yedili'nin sevilen karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş'ın son hali görenleri şaşırttı.

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