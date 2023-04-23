Giriş Tarihi: 23.04.2023 07:21
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
07:41
Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa... 50 yaşındaki Defne Samyeli'den A'dan Z'ye samimi açıklamalar!
Türkiye üçüncü güzeli seçildiği 1991 yılından bu yana hep gündemde oldu Defne Samyeli... Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa; 30 yıldır dur durak bilmeden harika bir kariyer inşa etti. Bir yandan da iki evlat büyüttü. atv ekranlarında Aldatmak dizisinin iddialı avukatı Elmas rolüyle izlediğimiz Defne Samyeli, bir yandan da Kimse Sen Değil ki şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. 50 yaşındaki Defne Samyeli ile, A'dan Z'ye her şeyi konuştuk İşte Aldatmak dizisinin Elmas'ı Defne Samyeli'nin samimi itirafları...