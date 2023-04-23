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Haberler Galeri Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa... 50 yaşındaki Defne Samyeli'den A'dan Z'ye samimi açıklamalar!
Giriş Tarihi: 23.04.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 07:41

Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa... 50 yaşındaki Defne Samyeli'den A'dan Z'ye samimi açıklamalar!

Türkiye üçüncü güzeli seçildiği 1991 yılından bu yana hep gündemde oldu Defne Samyeli... Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa; 30 yıldır dur durak bilmeden harika bir kariyer inşa etti. Bir yandan da iki evlat büyüttü. atv ekranlarında Aldatmak dizisinin iddialı avukatı Elmas rolüyle izlediğimiz Defne Samyeli, bir yandan da Kimse Sen Değil ki şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. 50 yaşındaki Defne Samyeli ile, A'dan Z'ye her şeyi konuştuk İşte Aldatmak dizisinin Elmas'ı Defne Samyeli'nin samimi itirafları...

İLKER GEZİCİ
Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa... 50 yaşındaki Defne Samyeli’den A’dan Z’ye samimi açıklamalar!

Henüz 19 yaşında Türkiye üçüncü güzeli seçildiği 1991 yılından beri hep üstüne koyarak ilerledi. Yaklaşık 25 yıl süren başarılı televizyonculuk deneyimi ona farklı kapılar açtı. Onu, şu sıralar atv ekranlarında Aldatmak dizisinin kafa koparan avukatı Elmas rolüyle izliyoruz. Diğer yandan yeni şarkısı Kimse Sen Değil ki'yi müzikseverlerle buluşturdu bile. Şu an 50 yaşında ama enerjisi hep çok yüksek.

Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa... 50 yaşındaki Defne Samyeli’den A’dan Z’ye samimi açıklamalar!

Defne Samyeli'den bahsediyorum. Özel hayatının magazin basınına yansıyan halinden çok daha fazlası, güçlü ve bilge bir kadın Samyeli... Kendisiyle, güzellik algısından aşka bakışına, annelikten müzisyenliğine kadar çok kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Ayrıntılı, içten cevapları için teşekkür ederek, sözü fazla uzatmadan Samyeli'ne bırakıyorum...

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Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa... 50 yaşındaki Defne Samyeli’den A’dan Z’ye samimi açıklamalar!

- Aldatmak dizisinde Elmas karakterinin yolculuğu devam ediyor. Bu macera nasıl başladı? Neden bu dizide rol almak istediniz?
- Dizinin yapımcısı ve senaristi ile Elmas karakterini uzun uzun konuştuktan sonra ve bu güçlü karakteri oynamak istediğimi anladım. Hikaye, ana karakteri Güzide'nin birbiri ardına uğradığı ihanetler etrafında dönüyor. Seyirci olarak aldatılan karakterin mağduriyetini her anlamda hissettiğimiz, empati yaptığımız ve işleri onun için yoluna koyma isteğiyle izlediğimiz bir hikaye. Burada aldatılan mağdur kişiyi koruyan kollayan, onun uğruna tüm kaynaklarını kullanan ve onu aldatanlara deyim yerindeyse gününü gösteren kuvvetli bir kadın karakter beni heyecanlandırdı.

Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa... 50 yaşındaki Defne Samyeli’den A’dan Z’ye samimi açıklamalar!

- Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu gibi iki usta isimle rol alıyorsunuz. Karşılıklı sahneleriniz gerçekten doyumsuz... Set dışında nasıl diyaloğunuz var bu isimlerle?
- Birinci günden itibaren çok açık, içten ve çok keyifli. İşini bu kadar iyi yapan usta sanatçıların birer insan olarak da birlikte vakit geçirmesi, çok özel yeni dostlar olduğunu keşfetmek bence bu işin en büyük zenginliklerinden biri oldu benim için.

Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa... 50 yaşındaki Defne Samyeli’den A’dan Z’ye samimi açıklamalar!

- Elmas ünlü bir boşanma avukatı. Zeki, güçlü, dersine çok iyi çalışan dobra bir kadın. Hatta 'Kafa Koparan Elmas' diye anılıyor... Karakter özelinde sizi etkileyen şey ne oldu?
- Kendi kişisel hayat yolculuğumda da benim en önemsediğim şeylerden biri, acı tatlı yaşanan tüm tecrübeleri derse ve sonrasında hayat yolunda yürümek için bir enstrümana çevirmek. Elmas da kendi tecrübelerini, kalp kırıklıklarını almış, kadınların toplum içinde ayaklarının üzerinde kuvvetli durabilmesi için onlara koruyucu melek olma iksirine dönüştürmüş.
Karakterin böyle idealist bir tarafı var. Aynı zamanda ahlakçı da. Kendi potansiyelini ortaya koymak, bununla var olmak yerine kadınlığını kullanarak erkeklerden faydalanmaya çalışan kadınları da cezalandırıyor. Kendi kadınlığı ile barışık, feminen ama aşiret çocuğu olduğu için yeri geldiğinde herkese kafa tutabilecek erilliğini de ortaya koymaktan çekinmeyen birisi Elmas.

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