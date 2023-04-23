Podyumlardan haberciliğe, müzisyenlikten oyunculuğa... 50 yaşındaki Defne Samyeli’den A’dan Z’ye samimi açıklamalar!

- Elmas ünlü bir boşanma avukatı. Zeki, güçlü, dersine çok iyi çalışan dobra bir kadın. Hatta 'Kafa Koparan Elmas' diye anılıyor... Karakter özelinde sizi etkileyen şey ne oldu?

- Kendi kişisel hayat yolculuğumda da benim en önemsediğim şeylerden biri, acı tatlı yaşanan tüm tecrübeleri derse ve sonrasında hayat yolunda yürümek için bir enstrümana çevirmek. Elmas da kendi tecrübelerini, kalp kırıklıklarını almış, kadınların toplum içinde ayaklarının üzerinde kuvvetli durabilmesi için onlara koruyucu melek olma iksirine dönüştürmüş.

Karakterin böyle idealist bir tarafı var. Aynı zamanda ahlakçı da. Kendi potansiyelini ortaya koymak, bununla var olmak yerine kadınlığını kullanarak erkeklerden faydalanmaya çalışan kadınları da cezalandırıyor. Kendi kadınlığı ile barışık, feminen ama aşiret çocuğu olduğu için yeri geldiğinde herkese kafa tutabilecek erilliğini de ortaya koymaktan çekinmeyen birisi Elmas.