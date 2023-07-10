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Haberler Galeri Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu'nun inanılmaz değişimi şaşırttı! "Bu kadarını beklemiyorduk"
Giriş Tarihi: 10.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 10:40

Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu'nun inanılmaz değişimi şaşırttı! "Bu kadarını beklemiyorduk"

Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti! Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran, ailesiyle sakin bir hayat sürüren Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı kocaman delikanlı oldu! Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlu Sinan'ı canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor. Küçük yıldız şimdilerde 17 yaşında... İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Poyraz Karayel’in minik Sinan’ı koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’nun inanılmaz değişimi şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk

Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Bir zamanların çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Poyraz Karayel’in minik Sinan’ı koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’nun inanılmaz değişimi şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk

'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü.

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Poyraz Karayel’in minik Sinan’ı koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’nun inanılmaz değişimi şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk

Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor.

Poyraz Karayel’in minik Sinan’ı koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’nun inanılmaz değişimi şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk

Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Poyraz Karayel’in minik Sinan’ı koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’nun inanılmaz değişimi şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk

Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.

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